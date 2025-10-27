Macerata mai doma. E Ravenna capitola

RAVENNA

BANCA FISIOMED: Fabi, Novello 8, Pedron 1, Garello 1, Fall 16, Diaferia 6, Ambrose 5, Zhelev 8, Karyagin 27, Becchio, Gabbanelli (L1), Dolcini (L2). NE: Talevi. All: Giannini, Ass: Leoni

CONSAR RAVENNA: Dimitrov 18, Gottardo, Ciccolella, Canella 6, Bartolucci 13, Russo 9, Zlatanov 24, Bertoncello, Goi (L1). NE: Gottardo, Iurlaro, Giacomini, Gabellini. All. Valentini, Ass. Di Lascio

Arbitri: Michele Marotta e Riccardo Faia.

Parziali: 25-23, 15-25, 24-26, 25-22, 15-8

Note: Mvp: Karyagin

Una Macerata mai doma vince la partita contro Ravenna e allunga il passo nell’A2 di volley maschile dopo la vittoria colta a Catania. E’ un successo di squadra perché un aiuto rilevante arriva dalla panchina con coach Gannini che coinvolge più giocatori. Macerata parte bene nel primo set, ma Ravenna rientra nel secondo parziale grazie a un muro granitico associato a una precisione dai nove metri (5 aces nel set). Nel terzo regna l’equilibrio: se lo aggiudicano i romagnoli. Macerata pareggia e si aggiudica il tiebreak.

La Banca Macerata Fisiomed si presenta con Pedron in regia opposto a Novello, Zhelev e Karyagin sono gli schiacciatori-ricevitori, Fall e Ambrose i centrali, Gabbanelli libero. Risponde la Consar Ravenna con Russo opposto a Dimitrov, Zlatanov e l’ex di turno Valchinov sono gli schiacciatori, Canella-Bartolucci al centro, Goi libero.

Primo set. È buona la partenza dei biancorossi con Novello che fissa il +4 sul 10-6. I due opposti si fanno valere (13-9). Macerata allunga (16-11). Banca Macerata Fisiomed respinge il ritorno degli avversari e Karyagin chiude (25-23).

Secondo set. I romagnoli si portano avanti (5-9) e respingono i tentativi locali (10-15). Ravenna allunga e Dimitrov riapre la gara (15-25).

Terzo set. C’è equilibrio fino a quota 14, quando Zlatanov prova a regalare la fuga ospite sul 15-17 da posto 1. L’errore di Dimitrov porta la sfida sul 20-20. Finale punto a punto, lo conquistano gli ospiti (24-26)

Quarto set. Anche questo parziale è molto combattuto (13-14), Macerata non ci sta e sorpassa gli avversari con il muro di Fall (20-18). Karyagin regala il +3 ai suoi sul 23 che arrivano al tiebreak sempre grazie al fuoriclasse bulgaro (25-22)

Quinto set. Macerata mette subito il turbo in avvio e costringe al timeout ospite sul 5-2. Monologo maceratese nella prima metà di set, si gira con Karyagin in battuta sul +6 (8-2). Il resto è tutto in discesa, i biancorossi amministrano il vantaggio senza troppi patemi e chiudono con Karyagin.