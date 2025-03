Madama Butterfly, c’è l’anteprima giovani

Oggi pomeriggio il Teatro della Fortuna accoglierà l’anteprima giovani di Madama Butterfly, riservata agli under 25, e lo farà con il tutto esaurito. Un segnale importante dell’interesse che l’opera di Giacomo Puccini che narra la storia della giovane geisha tradita dal suo amato Pinkerton, continua a suscitare anche tra le nuove generazioni. Ma l’attesa è grande soprattutto per la prima ufficiale, in programma sabato.

La nuova produzione, frutto della collaborazione con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e la Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, segna il debutto della Fondazione Rete Lirica delle Marche, e darà il via a una tournée che toccherà anche il Teatro dell’Aquila di Fermo (5 aprile) e il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno (12 aprile).

A firmare la regia è la grande Renata Scotto, una delle interpreti pucciniane più celebri di sempre, scomparsa nel 2023. La sua regia, che porta la firma di Renato Bonajuto, è un omaggio a questa straordinaria artista. Bonajuto, che ha lavorato al fianco di Scotto per molti anni, ha raccontato con emozione di come l’opera, soprattutto il secondo atto, sia un capolavoro di introspezione: "Riprenderlo oggi mi emoziona profondamente," ha dichiarato.

La direzione musicale è affidata a Cesare Della Sciucca, mentre sul palco, ad accompagnare i solisti, si esibirà l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, con il Coro del Teatro della Fortuna preparato da Mirca Rosciani. Il cast comprende voci di fama internazionale. La protagonista Cio-Cio-San è interpretata dal soprano sudcoreano Vittoria Yeo, mentre il tenore Matteo Roma vestirà i panni del tenente Pinkerton.