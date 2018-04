Pesaro, 12 aprile 2018 - Altro che liti tra vicini. Martedì sera, a Pesaro, in un condominio di via Franco Alfano, zona Miralfiore, è stata tutta un’altra storia. I protagonisti sono il 93enne Maffeo Marinelli, scrittore, partigiano ed ex minatore in Belgio, e la sua giovane vicina Velia.

«Erano circa le 19 e come sempre avevo appena finito di cenare – racconta Maffeo ancora provato per la vicenda –. Ho sbucciato un mandarino, era uno di quelli un po’ più duri, e uno spicchio mi si è bloccato in gola».

Il signor Marinelli quando si è reso conto della gravità e delle possibili conseguenze ha subito cercato di reagire nonostante l’agitazione: «La parte dello spicchio mi è rimasta in gola forse perché non ben masticata, c’è da dire che da quanto ho avuto un’emorragia non ho più potuto mettere mano alla dentatura e ho ancora la gola un po’ gonfia dall’influenza. Faticavo a respirare – aggiunge – quindi mi sono diretto verso un mobile cercando di spingere come ho sentito più volte raccontare in televisione. Niente da fare».

Disperato ha suonato a casa di Velia che vive sullo stesso pianerottolo. «Faticavo sempre più a respirare, stavo soffocando. Velia mi ha aperto e voleva chiamare il 118 ma io le ho spiegato la mossa che doveva praticare perché non c’era tempo. Con grande lucidità e fermezza la mia vicina da dietro mi ha preso per l’addome e dopo dieci mosse sono riuscito ad espellere lo spicchio del mandarino».

Una storia a lieto fine, conclude Maffeo Marinelli: «Grazie Velia, grazie anche a tuo marito per avermi salvato e per esservi presi cura di me anche dopo. Siete stati grandi anche per l’aiuto psicologico che mi avete dato».