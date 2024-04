Maddalena spiegata in 7 minuti

Torna, dopo la pausa pasquale, la rassegna "7!" creata e coordinata da Fabio Aromatici di Storie di Pesaro in collaborazione con il Conte Alessandro "Nani" Marcucci Pinoli che si tiene all’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20, a Pesaro. In 7 minuti, questa è la formula, il relatore o "esploratore della conoscenza" lancia il proprio messaggio su un tema conosciuto e i presenti reagiscono successivamente con domande o aggiungendo un pezzetto della propria conoscenza in materia.

Domani alle 19 sarà la volta di Manuela Marini che tratterà il tema della iconografia della Maddalena nel mondo dell’arte. Quadri e affreschi saranno al centro dell’attenzione della serata. Manuela Marini è vicepreside e docente di lettere presso il liceo classico "Terenzio Mamiani" di Pesaro. Laureata in Lettere Moderne indirizzo artistico, svolge attività di docenza di storia dell’arte presso l’università Unilit ed è socia fondatrice dell’associazione femminile Fidapa, sezione di Pesaro, in seno alla quale promuove la valorizzazione della figura femminile. Ingresso gratuito.

l. d.