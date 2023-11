Madonna delle Grazie, la scultura sta meglio ma altro va ancora fatto

"Sabato ho ricevuto una notizia che mi ha messo di buon umore: “È stata restaurata la statua di Sant’Antonio, sul portale del Santuario della Madonna delle Grazie, in via San Francesco“. Il Comitato aveva lanciato un appello, sei mesi prima e, in vista del 2024, quando Pesaro sarà Capitale della cultura, abbiamo vissuto la notizia come un simbolo di rinascita".

"Abbiamo dato un’occhiata a una foto appena scattata all’opera e sì, al di là di alcune protezioni che ancora circondavano il santo, ci è parso che la scultura fosse stata quantomeno saldata nelle parti crepate, attraverso un intervento di ristabilimento della coesione e in attesa di stuccatura e presentazione estetica. Ho chiamato personalmente il priore dei Servi di Maria, che hanno in cura il Santuario, in quale mi ha confermato la ritrovata integrità, almeno parziale, dell’opera, affermando che se ne stanno occupando solo i Servi di Maria, senza alcun intervento della Curia o del Comune. Stamattina ho letto un articolo su il Resto del Carlino, che riguarda proprio la scultura. Il giornalista scrive di non aver mai perso di vista l’opera e di non aver notato interventi di restauro. Mi sono recato sul posto e ho osservato direttamente l’opera in questione. Le crepe sono ancora visibili, ma la scultura pare meno cedevole; la parte destra sembra essere stata saldata, in attesa di un intervento più strutturale. Visto dal vivo, il Sant’Antonio appare ancora bisognoso di un intervento definitivo, sia riguardo alla coesione che all’estetica. Abbiamo rilanciato l’appello, rivolgendoci anche al Comune, cui – come mi ha suggerito la Curia – è affidata la responsabilità della tutela della statua".

* * *

Questo è il testo integrale del comunicato del Comitato Pesaro città d’arte e cultura arrivato ieri mattina al giornale dopo l’articolo del giorno precedente sul restauro della statuetta del portale della Madonna delle grazie (nella foto). Adesso andiamo decisamente meglio sulla strada della realtà delle cose se non della verità.

f. b.