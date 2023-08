Madonnina riconsegnata alla città "Bel traguardo, giornata magica"

di Giorgia Monticelli

La Madonnina dei Cappuccini è tornata a guardare dall’alto la sua città. Dopo mesi di restyling si è ‘svelata’ ieri sera la statuina simbolo, suo malgrado, del terremoto che il 9 novembre scorso, colpendo anche la città di Pesaro, aveva fatto crollare a causa di una forte scossa la parte posteriore della statua.

Da subito i parrocchiani, preoccupati per quel simbolo che da anni si erge affianco alla Chiesa di San Francesco a Pantano, si erano messi in moto per aiutare la comunità dei frati a restaurare la Madonnina ferita dal terremoto, ma è stato grazie all’intervento dei Lions Club Pesaro Della Rovere, del Comune di Pesaro, Renco ed Etra Reastauri che oggi la statua torna ad abbracciare la città.

Ad assistere allo ‘svelamento’ tanti parrocchiani e fedeli che hanno potuto già ammirare l’opera tornata alle sue origini. "Dove c’è bisogno c’è un Lions: questo è il nostro motto – ha sottolineato Gabriele Belfatto, presidente del Club che in mano reggeva una targa che verrà applicata sulla base dell’opera -. Un intervento di recupero spettacolare che ci ha reso fieri del percorso di collaborazione intrapreso insieme".

Ma la vera regista è stata Chiara Cacciaguerra, past president del Club, che ha seguito da vicino i lavori assieme a Stefano Sanchioni. Non è stato reso noto il costo esatto investito per il restyling ma "si tratta di qualche migliaio di euro – conferma Cacciaguerra -. Quella di oggi (ieri, ndr) è una magia che siamo stati in grado di realizzare per tutta la città di Pesaro e per gli ospiti che passeranno sul cavalcaferrovia e potranno nuovamente tornare ad ammirarla".

Ci sarà anche una fase due dei lavori che includeranno, questa volta, l’illuminazione della stessa della Madonnina grazie alla collaborazione di Teknoimpianti, che già dai prossimi mesi si metterà al lavoro per far brillare (dal basso) la statua, "mentre per la parte alta ci penseranno i lavori sul cavalcaferrovia che sta svolgendo il Comune di Pesaro nel quale è già previsto un faro che illuminerà frontalmente l’opera", continua Cacciaguerra.

Tra chi ha partecipato attivamente ai lavori anche la consigliera comunale e parrocchiana Anna Maria Mattioli, Michele Pagani che ha manualmente portato avanti il restauro della Madonnina e l’assessore comunale Riccardo Pozzi che ha avuto l’onore di svelare al pubblico l’opera, salendo sul cestello della gru e scoprendo il telo blu che avvolgeva la statuina del ponte.

"Un grande grazie – ha poi concluso Padre Marzio – a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento. Lo stringersi assieme produce tanto, il poco di ognuno diventa il molto di tutti e poter usufruire di nuovo dell’immagine della Madonnina è una gioia per la città".

Durante la cerimonia è stata annunciata anche una futura collaborazione tra i Cappuccini e Pesaro Capitale della cultura 2024 durante la quale, in procinto dei festeggiamenti dei 500 anni dei Cappuccini che verranno celebrati nel 2028, sarà organizzato un convegno internazionale proprio nella città di Pesaro.