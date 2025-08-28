Madre e figlia salvano uomo in mare: “Era in acqua e non respirava più”

Ha visto la morte in faccia. Ora che è scampato al pericolo e che gli è tornata la voglia di sorridere e perdersi in qualche battuta ha il desiderio di ringraziare tutti i suoi angeli, coloro che facendo ognuno la propria parte gli hanno salvato la vita. Ma il signore, un 76enne di Pesaro, molto riservato, vuole restare anonimo perché teme l’esposizione mediatica. Appena si ristabilirà, di persona, ringrazierà tutti, ma nel frattempo la sua storia a lieto fine, ha rincuorato quanti hanno temuto per lui. Tra loro Angela Costanzo e la figlia Irene Venerandi: sono state le prime ad accorgersi del dramma che si stava consumando davanti ai loro occhi. Se non è finita in tragedia è stato per il loro tempismo.

Le due donne si sono accorte che non respirava, hanno trascinato il corpo e chiamato i bagnini. Sul posto anche una dottoressa, che ha dato il suo contributo. L’uomo si è ripreso dopo il ricovero (nella foto un soccorso in mare)

Sono state loro a dare l’allarme, quando – camminando al mare, a Ponente, in direzione porto, con l’acqua a metà del busto – hanno trovato, all’altezza dei bagni della Cira, il 75enne galleggiare in posizione prona, con il volto quasi completamente immerso e cianotico. Accanto a lui galleggiavano le ciabatte. Madre e figlia, dopo un momento di esitazione hanno agito, urlando a squarciagola per attirare l’attenzione dei bagnini di salvataggio. Senza pensarci un attimo hanno, con tutta la forza che avevano, agganciato il corpo per le braccia, cercando di trainarlo verso i professionisti del salvamento che, sentite le urla, stavano velocemente coperto la distanza, agevolati dal mare calmo come una tavola.

"Non respira" hanno gridato all’unisono madre e figlia rendendosi conto che l’uomo, già privo di conoscenza, stava annegando. Irene gli sorreggeva la testa allineandola con le spalle per evitare che ciondolando sul petto gli precludesse il respiro, mentre dalla bocca cominciava ad uscire acqua. I bagnini, preso l’uomo e tornati a riva, hanno cominciato le pratiche di soccorso in attesa dell’ambulanza. Tra le persone radunatesi attorno c’era anche una dottoressa che ha seguito le fasi di applicazione del defibrillatore automatico. "E’ stato un gioco di squadra spontaneo – osserva Angela Costanzo, insegnante di professione –: il timore di perdere quella vita ci ha messo una grande determinazione. Noi due non ci eravamo mai trovate in una situazione di così intenso pericolo per un’altra persona. Ricordo che quando il signore è stato portato in ospedale eravamo frastornate, direi sotto shock. Immediato è estato per noi l’impulso ad andare in pronto soccorso per avere certezza che si sarebbe salvato". La fibra del 75enne si è rivelata molto forte e dopo sei giorni di ospedale – tra rianimazione in prognosi riservata, il fuoripericolo e una progressiva ripresa – è stato dimesso ieri. "Mia figlia è laureanda in tecniche di radiologia al Policlinico di Modena – conclude Costanzo –: ho visto l’umanità e la forza in lei di reagire ad un’espereinza così forte. Ricorderemo quel signore, per sempre, come una persona di famiglia. I soccorso che lo hanno messo in sicurezza sono stati encomiabili".