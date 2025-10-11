La madre di Riccardo Branchini, scomparso un anno fa: “Vivo in bilico tra speranza e dolore”

Pesaro, 12 ottobre 2025 – Un anno senza Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna di cui si sono perse le tracce il 13 ottobre del 2024 alla diga del Furlo. La sua auto venne ritrovata accanto all’ingresso della centrale idroelettrica, con all’interno effetti personali e vestiti. Un anno di speranze, presunti avvistamenti, lunghe attese per verificare i tanti messaggi, spesso opera di mitomani e sciacalli. Sono stati mesi di logorante sofferenza per i familiari del ragazzo, che non si danno pace. La madre, Federica Pambianchi, ha ripreso il suo lavoro di maestra elementare, ma quando torna a casa deve affrontare una quotidianità di snervante attesa.

Signora Federica, come vive le sue giornate?

“A scuola al mattino sono immersa nella mia attività di insegnamento, che mi aiuta a staccare la spina per un po’, ma appena tornata a casa riprendo a connettermi sui social. Controllo se ci sono segnalazioni e leggo i tanti messaggi, sperando di ricevere buone notizie. Il tormento più grande è il dubbio: non sapere. È un vuoto che lacera l’anima e che non si colma mai. La mia vita non è più la stessa: è una sopravvivenza fatta di attese, di speranze che si accendono e si spengono, di domande senza risposte. Ogni giorno è una lotta tra la speranza e il dolore, un pendolo che non lascia tregua.”

Qual è l’ultima segnalazione che ha preso in considerazione?

“Mi è arrivata il mese scorso da due ragazzi, uno italiano e l’altro irlandese, che mi hanno inviato la foto di un giovane barista in un locale di Liverpool. Ero quasi convinta che si trattasse di mio figlio, ma invece era un sosia. Identico in tutto: statura, viso, colore dei capelli, persino gli occhiali…”.

Quindi voleva partire per l’Inghilterra?

“Sì, mi sono fatta fare il passaporto in fretta e furia. Poi, tramite la Procura, si è attivata l’Interpol, che ha controllato. La smentita è stata l’ennesima doccia fredda”.

Cosa ricorda di Riccardo negli ultimi giorni prima della scomparsa?

“Quando è tornato dal viaggio che aveva fatto nelle capitali europee, dopo l’esame di maturità, l’ho visto molto cambiato. Era il secondo viaggio che faceva, l’aveva vinto assieme a dei suoi amici, mentre il primo era organizzato dalla scuola. Non era più lui. Era triste, diceva di sentirsi sempre stanco, che il viaggio gli aveva fatto perdere le energie…”.

E il giorno prima della scomparsa?

“Avevamo prenotato, per martedì 15 ottobre, in un nuovo ristorante cinese di Fano, perché a lui piaceva tanto quel tipo di cucina. Non lo abbiamo prenotato per il fine settimana, perché lo passava sempre con i suoi amici a Urbino”.

La sera della scomparsa, Riccardo ha raggiunto la diga del Furlo a bordo della sua Lancia Ypsilon. Le ha chiesto le chiavi?

“No, ed è stata la prima volta che lo ha fatto. Le chiavi erano appese in cucina e lui le ha prese senza chiedere il permesso nemmeno alla nonna. Di solito faceva qualche giretto intorno a casa, in una strada di campagna, per fare pratica. Non aveva ancora la patente, avrebbe dovuto sostenere l’esame pratico”.

Cosa direbbe a Riccardo se leggesse queste righe?

“Lo pregherei di darmi un segnale, di farmi capire che sta bene. Se avesse deciso di vivere per conto suo, di non tornare a casa, mi accontenterei di vederlo ogni tanto, anche solo per un giorno. Oppure di sentirlo, di sapere che c’è. Dopo un anno di attesa sono sfinita, ma continuerò sempre a cercare mio figlio, dovessi impiegarci tutta la vita”.