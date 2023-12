Madreblu, il ritorno sulle scene

di Beatrice Terenzi

Raffaella Destefano, già Madreblu, torna a cantare. Dopo i successi di oltre dieci anni fa, si era ritirata e dedicata ad altro. Ma il richiamo della musica è stato più forte. Giovedì prossimo salirà sul palco di Spazio Webo in via Gagarin 161 a Pesaro con "Concerto in elettrico". L’ingresso è gratuito.

Come è maturata la scelta?

"E’ arrivata nel 2018, quando ho scritto un concept album, ’Un Atlante di me’. Una sorta di colonna sonora di un viaggio (il mio compagno Guido Briocchi, ha percorso quasi 10.000 km in scooter, sulla Panamericana) che poi è diventato anche uno spettacolo teatrale. Questo disco arrivava dopo 10 anni di silenzio. Quello è stato il vero rientro nella musica. Questo ultimo disco ’Costellazioni Private’ è il primo lavoro totalmente mio".

Cosa ha fatto in questo periodo lontano dalla ribalta?

"Gestivo ’I Lecci’. uno spazio dove si svolgevano team building aziendali e ritiri di varia natura. La nostra avventura a Pesaro è iniziata così, poi è arrivato il Covid e questo ci ha costretto a ripensare tutto quanto".

Perché dopo le hit come "Gli angeli" ha detto basta?

"Fare musica non è sempre facile. Quando ti aspetti di avere qualcosa che non arriva, diciamo che perdi di vista il motivo primario per cui lo fai: perché ne hai bisogno. Per me la musica è necessità, ho smesso perché credevo che quel bisogno non bastasse. Certo si può fare lo stesso e a maggior ragione per il pubblico che ti ama, anche se non riempie l’Olimpico".

Che ricordi ha di quel periodo?

"Quando sei giovane e vieni catapultata dentro un meccanismo così grande è una botta di vita pazzesca. Sono molto grata di aver potuto vivere quelle esperienze, mi hanno aperto la mente e hanno creato quella che sono oggi, senza chiusure e sempre con grande curiosità".

Lei è del Lodigiano, cosa l’ha portata a vivere a Pesaro?

"Abbiamo scelto di vivere a Pesaro perché abbiamo trovato il posto perfetto per fare quel progetto di Retreat e Team Building. Poi abbiamo scoperto la qualità della vita, la bellezza di vivere vicino al mare, il calore dei nuovi amici e tutti i plus di una città come Pesaro. Oggi, nonostante il progetto sia finito, abbiamo comunque deciso di rimanere ancora un po’ per goderci un altro ’mare d’inverno’".