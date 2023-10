Maestra di inglese e aiuto take away

Friends English School cerca insegnante di inglese con esperienza pregressa nel settore e nella lingua.

La sede di lavoro si trova a Pesaro e si richiede disponibilita’ a 38 ore settimanali prevalentemente al mattino.

La risorsa avrà assegnate classi di tutte le età. Viene richiesta una laurea in inglese o madrelingua, livello c1 a cui sono gradite certificazioni celta, delta, tesl.

Ad aggiungersi, viene richiesta anche una buona conoscenza dell’uso del pc, tablet e diversi apparecchi elettronici che vengono utilizzati al fine di migliorare l’insegnamento agli studenti frequentanti.

Per candidarsi inviare curriculum a: info@friendsenglish.it

Per prossima apertura di un locale nel settore della ristorazione a Fano si cerca una banconista che abbia manualità in cucina, che sia libera da impegni di studio e con età compresa tra i 30 e i 40 anni per un eventuale e futura responsabilità del punto vendita.

Alla risorsa verrà proposto, inizialmente, un contratto di tipo annuale.

Per chi volesse candidarsi, è necessario inviare il proprio curriculum a jobsfano@gmail.com

Saranno contattati dal locale solo i curriculum che verranno ritenuti idonei allo svolgimento della mansione.

Impiego part-time in zona Pesaro come aiuto take away e prese di ordini ai tavoli, il sabato e la domenica dalle 19 alle 21.30 circa. Tipologia diu contratto: a chiamata con inizio immediato. Per maggiori info inviare solo messaggio whatsapp (no chiamate) al numero 348 6496218.