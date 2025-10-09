Maestra licenziata e poi “recuperata“

di Antonella Marchionni

"Assente ingiustificata", la preside licenzia la maestra elementare ma il giudice la riammette in classe. Sembrava la fine di una carriera ultraventennale, e invece tutto è congelato. È la storia di una maestra urbinate, classe 1971, in servizio dal 2003 alla scuola elementare “Volponi-Pascoli“, licenziata per "assenze ingiustificate" ma riammessa in servizio dal giudice del lavoro di Urbino, che ha sospeso in via cautelare gli effetti del provvedimento.

Il caso nasce dal procedimento disciplinare avviato dalla dirigenza scolastica il 22 maggio 2024: secondo l’accusa l’insegnante non si sarebbe presentata a scuola nei giorni 22, 23, 24 e 30 aprile senza aver comunicato tempestivamente la propria assenza. E dopo poco era arrivato il licenziamento. Ma la docente ha impugnato la decisione, presentando i certificati medici a giustificazione dell’assenza, sostenendo che si trattava di malattia. Dalla documentazione emerge una sequenza di certificazioni tutte riferite, secondo quanto riporta l’ordinanza del Tribunale, "a patologie depressive asseritamente correlate anche a comportamenti mobbizzanti posti in essere nei confronti della docente in ambito scolastico".

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, la docente aveva comunicato un primo periodo di assenza per malattia dal 15 al 25 aprile 2024, inviando poi il certificato medico con prognosi dal 14 al 20 aprile. Successivamente aveva segnalato un’ulteriore assenza per malattia dal 29 aprile al 5 maggio, poi rettificata in "dal 30 aprile al 5 maggio", ma senza indicare il numero di protocollo del relativo certificato. Il 2 maggio 2024 è stato trasmesso un nuovo certificato medico, rilasciato a seguito di visita ambulatoriale, con prognosi fino al 9 maggio. Infine, l’11 maggio la maestra ha inviato via mail una dichiarazione del proprio medico curante, redatta su ricettario rosso e datata 10 maggio, nella quale si attesta che nel periodo compreso tra il 21 e il 30 aprile 2024 la docente sarebbe stata assente da scuola sempre e comunque per la medesima patologia.

La difesa della maestra, secondo quanto riporta l’ordinanza, sostiene che "il pericolo grave ed irreparabile consisterebbe nel pregiudizio morale che la lavoratrice subirebbe in caso di definitività del licenziamento"; la maestra ha sottolineato "l’estrema importanza che l’insegnamento costituisce per lei, rappresentando lo stesso una vera e propria “ragione di vita“, deducendo, infine, che l’eventuale rigetto del ricorso cautelare comporterebbe una recrudescenza delle già labili condizioni psico-fisiche".

Una lunga tensione con la scuola aleggerebbe sullo sfondo: la docente avrebbe lamentato da tempo comportamenti ostili, si sarebbe sentita "usata come tappabuchi" senza una progressione regolare tra i cicli scolastici. In passato sarebbe stata anche segnalata da alcuni genitori per presunti atteggiamenti troppo severi nei confronti di un alunno, ma quel procedimento disciplinare era stato archiviato. La dirigenza aveva firmato il licenziamento per assenza ingiustificata, ritenendo non tempestiva la trasmissione dei certificati. Ma il Tribunale ha accolto la sospensiva: "La mia cliente ritiene che sia un’ingiustizia, un licenziamento illegittimo", commenta l’avvocato Roberto Bertozzi.

La maestra, che vive con il figlio ventiduenne precario e per la quale lo stipendio da insegnante rappresenta l’unica fonte di reddito familiare, è così tornata in classe a settembre. Il giudice ha ritenuto opportuno attendere la decisione nel merito, consentendole di continuare a lavorare fino alla prossima udienza del 20 novembre.