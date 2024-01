Maestro di tennis a processo: abusi sessuali su 3 allievi

Pesaro, 17 gennaio 2024 – Risponde di abusi sessuali su tre adolescenti, che al momento dei fatti andavano dai 12 ai 15 anni. Ha sfruttato per molto tempo il fatto che, allenandoli a tennis, poteva caricarli in auto per raggiungere i campi oppure entrare negli spogliatoi con l’obiettivo ogni volta di toccare le loro parti intime. Con queste accuse, un maestro di tennis argentino di 38 anni, Daniel M. da circa un anno agli arresti domiciliari, andrà a processo con rito abbreviato avanti al tribunale di Pesaro. L’udienza è stata fissata per il prossimo 24 maggio. Ieri, il giudice ha respinto la richiesta della difesa di portare al processo un perito per descrivere le capacità mentali dell’imputato.

Tre ragazzi si sono costituti parte civile (con gli avvocati Irene Ciani, Simone Candelora, Cristiana Cicerchia) per chiedere la condanna dell’imputato e il risarcimento dei danni.

I fatti vanno dal 2017 al 2021, quando poi i giovanissimi hanno avuto il coraggio di ribellarsi raccontando tutto ai propri genitori. Dì lì è partita la denuncia e ora il processo. Durante le indagini, il 38enne ha cercato di sminuire le proprie responsabilità parlando di un "atteggiamento argentino" che lo portava ad esser molto espansivo con i suoi allievi, ma senza un secondo fine, a parer suo. Il 38enne ha messo in pratica i suoi palpeggiamenti ogni volta che aveva l’occasione di appartarsi con i tre giovanissimi che intimoriti dalla figura dell’uomo, essendo il maestro di tennis, non avevano il coraggio immediato di ribellarsi.

I fatti sono avvenuti in particoare al circolo tennis della Trave a Fano, ma anche a Cattolica durante una trasferta e a Pesaro dove andava a prendere un allievo ancora 14enne direttamente a casa per portarlo al circolo di Fano. Lungo il tragitto, non esitava a mettere le mani addosso al giovane impietrito dal terrore di quanto stava facendo su di lui il maestro di tennis.

Che non esitava a rifarlo ad ogni occasione che le attività sportive, i tornei estivi, gli allenamenti, gli consentivano. In un incidente probatorio avvenuto nei mesi scorsi, l’allenatore argentino difeso dall’avvocatesssa Cristiana Ugolini, disse al giudice: "Sono molto dispiaciuto, non mi ero mai accorto che il mio atteggiamento argentino, la mia indole, potesse aver provocato queste reazioni".

Tra quegli atteggiamenti, ci sarebbe anche un bacio in bocca a uno dei suoi allievi. "Si è trattato di un errore – disse – sono abituato a dare i baci sulle guance per salutare. Avevo appena accompagnato il mio allievo a casa e al momento di salutarlo con un bacio sulla guancia, il mio allievo si è girato di scatto e l’ho preso in bocca. Ma per sbaglio". Una tesi difensiva che non ha convinto nessuno, visto che gli episodi di abuso sessuale sono tanti numerosissimi. Come quello della "prova di guida". Un ragazzino, al tempo dei fatti, 12enne, dopo esser stato indotto a salire sulle gambe del maestro di tennis al posto di guida, è stato toccato ripetutamente nelle parti intime dal 38enne. Tanti anche i messaggini inviati via social col suo telefonino ai tre minorenni, con la scritta ripetuta "te quiero", ti amo. E il 38enne spiegò che vuol dire anche ti voglio bene.