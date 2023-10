Maffeo, addio al partigiano generoso e gentile

I funerali non sono tutti uguali. Alcuni sono capaci di superare anche omelie copiancolla per imprimere nel cuore la consapevolezza di un preciso momento storico e simbolico. Quello di Maffeo Marinelli che si è celebrato ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Pieve di Cagna portava con sé il passaggio di un’eredità morale e valoriale non semplice da raccogliere, in quanto trasferimento ideale da un testimone diretto, uno degli ultimi ormai, della guerra e delle lotte partigiane a chi per fortuna quelle esperienze le ha soltanto ascoltate, seppur dalla voce diretta dei protagonisti. Perché "la storia c’è chi la subisce e c’è chi la fa" ha ricordato il presidente dell’Anpi di Pesaro Francesco del Bianco "e Maffeo è stato capace di trasformare il dolore in forza vitale, che trasferiva quotidianamente nell’affetto per gli amici, per la famiglia, per i ragazzi, ai quali ripeteva che vivere in tempo di pace è una conquista che non va data mai per scontata. Le sue parole e il suo esempio devono restare sempre con noi". Un rito accompagnato dalla musica del gruppo “La Tradizione“ che dopo aver letto una poesia conviviale di Maffeo ha intonato “La campana del villaggio“, un brano quanto mai appropriato e commovente al quale ha fatto seguito il ricordo di Matilde Della Fornace, Presidente Anpi di Pesaro e Urbino, per la quale "oggi che scompaiono anche gli ultimi testimoni diretti della guerra vissuta dal nostro paese è quanto mai importante continuare a incontrare gli studenti e i cittadini per riaffermare i valori della democrazia e della pace. Senza vuota retorica ma con la concretezza e l’entusiasmo di Maffeo, capace di farsi ascoltare dagli studenti in un silenzio carico di rispetto e di attenzione. Incontri ai quali non si sottraeva mai, conscio dell’importanza che figure come la sua hanno rappresentato per la nostra società".

Ricordi e impegni che restavano nella mente nel salutare una vita di 98 anni trascorsi superando prima il dramma e i pericoli della guerra, poi l’aspro lavoro nelle miniere del Belgio come tanti emigranti della Val del Foglia, infine scampando anche alla tragedia di Marcinelle, per lasciare nella mente di chi resta il pensiero che tanto più una vita è lunga e piena e tanto più grande è il vuoto che lascia, mentre il feretro lasciava la chiesa tra le bandiere delle associazioni partigiane mosse da un vento amico e presente.

Tiziano Mancini