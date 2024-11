Magalli, un re tra i tartufi. Gran finale ad Acqualagna

Gran finale quello di oggi della 59^ Fiera Nazionale del tartufo bianco di Acqualagna. Tanti gli eventi in programma. Intanto ieri c’è la visita di Giancarlo Magalli, il popolare conduttore, già Ruscella d’oro e cittadino onorario della Capitale del tartufo, grande appassionato di tartufi e di prodotti tipici. Magalli, questa volta, era in compagnia di Tiberio Timperi e Max Tortora e sono stati accolti dal sindaco Pier Luigi Grassi e dalla sua giunta.

"Chi ha portato in televisione il Tartufo di Acqualagna? Naturalmente io – ha commentato Magalli nello stand di Tartufi Tofani – perché l’allora sindaco Lucciarini veniva a Roma con i tartufi, si sedeva al bar in via Teulada e chiedeva ‘Chi mi invita?’ e io…. venga, venga. Così ogni anno lo facevo venire in Rai e parlava del tartufo di Acqualagna e di quelli di Alba che lo venivano a comprare qui". I tre volti noti della tv hanno avuto modo di apprezzare il tartufo bianco per poi chiudere la giornata con lo shopping al Mercato del Tartufo. Il programma odierno. Si inizia a Teatro Conti, alle ore 11 con il conferimento da parte de Grand’Ordine della Ruscella d’Oro a Giuseppe Zafarana, presidente di Eni. La Ruscella d’Oro rappresenta non solo la fatica dell’attività del tartufaio ma anche il valore, l’importanza e la fama di un prodotto unico e prelibato. Segue la consegna alla Fondazione Homobonus del Premio Mattei (Teatro Conti - ore 11.30) nato per promuovere l’impegno di imprenditori innovativi. Vuole altresì rendere tributo alla gloriosa memoria di Enrico Mattei, al cui coraggio e alla cui tenacia devono molto sia i marchigiani che l’Italia intera. A Teatro conduce Alvin Crescini. Al Salotto da gustare, alle ore 12.30, Fabio Cappiello, ristorante Vespasia (Norcia) una Stella Michelin e una Stella Verde Michelin. Una cucina incentrata sul rapporto con la terra, sul rispetto e sulla sostenibilità. Ricetta: Raviolo di agnello, cipolla di Cannara, spuma di pecorino di Norcia e tartufo nero di Acqualagna. Abbinamento Piatto-Vino a cura di Food Brand Marche. Tartufo offerto da Barba Tartufi. (Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526561). Nel pomeriggio, alle ore 15.30, al Salotto da gustare un evento rivolto ai giovani maggiorenni "Maestri del Morso". Alle ore 15.30, in piazza Mattei, il tradizionale concerto della Fanfara "Tenente Sesto Mochi" Sezione Bersaglieri di Acqualagna. Al Salotto da gustare alle ore 18 fuoco e fiamme con Giorgione Orto e Cucina.

Amedeo Pisciolini