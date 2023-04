Magazziniere automunito, cameriere e gelatai

Casa Poderosa, ristorante di Pesaro a Villa Fastiggi, è in cerca di un camerierea di sala per extra. Per candidarsi contattare il numero 339 5796981.

Velomarche con sede a Montelabbate è in cerca di un magazziniere automunito. Non è richiesta esperienza pregressa nel settore ma buona volontà e voglia di integrarsi nel team. Le mansioni: gestione del magazzino (dalla movimentazione della merce al controllo qualità), gestione delle spedizioni e degli imballaggi.

Il Gelato di EneMì a Pesaro è in cerca di personale anche senza esperienza. Requisiti: voglia di imparare, predisposizione al lavoro in team, turni anche la mattina, simpatia e buon contatto con le persone. Per candidarsi: ale–[email protected] o telefonare il numero 328 2916195.