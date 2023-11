Magazzinieri, colf e segretari

Agenzia Balestrieri di Pesaro cerca un laureato in giurisprudenza-economia per la gestione ed emissione polizze assicurative.

Viene richiesta alla risorsa la conoscenza del pacchetto Office. Contratto a tempo determinato, part-time 37 ore settimanali.

Per candidarsi inviare cv a: info@balestrieriass.it

Il Cantiere s.r.l. per la sede di Pesaro, in via Toscana, cerca un magazziniere per carico scarico merce, sistemazione prodotti dei fornitori e clienti - è preferibile ma non indispensabile esperienza nel settore edile -, necessario possesso di patente categoria B e e automunito.

Orario di lavoro a tempo pieno: 7.30-12.00; 14-17.30. Per candidarsi inviare cv a: andreabiagioni@ilcantiere.biz

Famiglia privata cerca collaboratore domestico per attivtià varie; con patente di categoria B; ottima capapcità di comprensione della lingua italiana. Disponibiltà part-time e giorno di riposo domenica. Contratto a tempo indeterminato.

Per candidarsi inviare curriculum a: centroimpiegopesaro.ido@regione.marche.it

Famiglia privata cerca collaboratore domestico per attivtià varie, con esperienza di almeno 12 mesi. Conoscenza e uso degli elettrodomestici e casalinghi, patente B, conoscenza della lingua portoghese. Disponibiltà a 35 ore settimanali. Giorno di riposo il lunedì. Contratto a tempo determinato 12 mesi, livello b. Per candidarsi inviare curriculum a: centroimpiegopesaro.ido@regione.marche.it