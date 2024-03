Maggioranza delusa:: "Polemiche pretestuose sul caso della palestra"

"Ci sono cittadini che parlano senza avere informazioni adeguate, solo per chiacchiere da bar. E se questi cittadini hanno ricoperto per anni incarichi amministrativi, l’amarezza aumenta". Parola della giunta comunale di Montefelcino.

Il tema è la progettanda nuova palestra comunale coi fondi del Pnrr, sulla quale Sauro Gasparri, ex consigliere comunale, giorni fa ha espresso riserve. Sul punto, e cioè se non fosse meglio destinare ad altro quei denari, dato che una palestra c’è già, l’amministrazione risponde che "il Pnrr assegnava questi fondi esclusivamente per la costruzione di palestre scolastiche e non per altri scopi e siccome la palestra che c’era nella scuola elementare è stata destinata ad altre attività, impegnando un autista con relativo pulmino per 3 giorni la settimana per il trasporto degli alunni dalla scuola alla palestra comunale, si è deciso di cogliere l’opportunità di costruire ex novo una struttura che sarà anche polivalente: sala convegni, spazio per eventi, teatro e così via. In merito ai locali per aggregazioni e riunioni cui Gasparri fa riferimento, come quanti hanno partecipato agli incontri fatti pure lui dovrebbe sapere che è in corso la progettazione esecutiva del Palazzo del Feudatario e nei prossimi mesi si potranno iniziare i lavori di restauro. Il progetto prevede un ampio salone per incontri, locali per una biblioteca, locali per la banda e ovviamente una idonea sala consiliare. E’ vero, i soldi non cadono dal cielo ma bisogna andargli incontro e infatti questa amministrazione ha “messo a terra“ investimenti finanziati per più di 4 milioni, oltre 20 volte il bilancio comunale, riuscendo a rimborsare, contemporaneamente, mutui accesi dalle precedenti amministrazioni, per rate pari a 300mila euro annui fino al 2038, rendendo praticamente il bilancio “ingessato“. Il rimborso dei mutui, la pandemia, l’assenza per 2 anni di un segretario comunale, gli uffici ridotti ai minimi termini per mancanza di personale, la presenza di soli 2 operai per tutto il comune hanno reso il nostro operato qualcosa di a dir poco miracoloso, considerando pure che i consiglieri hanno lavorato gratis. Ma tutto questo è stato risolto, inserendo nuovo personale e riuscendo a trovare a tempo pieno anche un segretario comunale efficace e preparato. Da ultimo, ringraziamo tutti i dipendenti comunali".

a. b.