Maggioranza e opposizione unite dal Carnevale

Il carnevale come festa per tutta la città ma anche come banco di prova per la collaborazione tra maggioranza e opposizione. Sono state presentate ieri in municipio, infatti, le iniziative che costituiscono il calendario delle feste di carnevale alla presenza dell’assessore alla politiche giovanili Elisabetta Foschi e della Commissione che segue gli stessi temi, composta da membri di entrambi gli schieramenti politici. Gli eventi in programma puntano a coinvolgere tutta la città: si comincia giovedì grasso, il 27, all’interno del Collegio Raffaello con la festa dedicata ai bambini, dalle 17 alle 19, nel salone principale.

Non mancherà una animazione dedicata per i più piccoli con truccabimbi, babydance, palloncini colorati e una merenda per tutti. La sera, invece, torna il format “After“ che già aveva seguito la Festa del Duca e il Biosalus con una serata di festa che parte dalle 22 e promette di far ballare tutta la notte con dj Becks. Venerdì 28, invece, i riflettori tornano sui più piccoli con un pomeriggio di attività alla Sala di Lettura di Casa delle Vigne a partire dalle 16 con letture e animazioni sul tema del carnevale. Gran finale il martedì grasso, 4 marzo, alla ludoteca di via del Popolo con un ultima festa per bambini dai 6 agli 11 anni organizzata dalla Cooperativa Labirinto dove sono previsti spettacoli, laboratori e animazioni.

"Presentiamo un calendario molto ricco – spiega l’assessore Elisabetta Foschi –, pensato per tutte le fasce d’età. Sono molto felice che all’interno della Commissione ci sia stata una grande collaborazione. Quello che abbiamo voluto creare non sono delle semplici feste ma importanti momenti di socializzazione e condivisione in un periodo così sentito come il carnevale. Per fare ciò abbiamo arricchito l’esistente introducendo alcune novità, penso ad esempio ad “After“, lanciato quest’estate in occasione della Festa del Duca, partendo dal suggerimento di Andrea Galeotti. Questa vuol essere un’indicazione ai nostri ragazzi: proponete, raccontateci le vostre idee; l’amministrazione è aperta ad ascoltarvi e ogni suggerimento è prezioso e può arricchire l’offerta della città".

Carla Biccari, presidente della Commissione per le politiche educative e giovanili, sposa la linea della Foschi: "Il carnevale è un momento di gioia ma anche di socializzazione e inclusione, elementi importanti per un ampio target che va dall’infanzia all’età adulta, aiutandoci a rimarcare concetti importanti come l’appartenenza e la tradizione. Vi aspettiamo agli eventi!". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Francesco Donanno. La maternità originaria dell’idea è riconosciuta a Laura Scalbi: "Lanciai quest’idea di una festa che coinvolgesse i bambini ormai dieci anni fa e ritrovarla oggi più attuale che mai da condividere con l’assessore Elisabetta Foschi mi fa enorme piacere, segnale del grande rapporto e dello scambio di idee che si è instaurato".

Lorenzo Ugolini, in quota opposizione, ha sottolineato come "ci possono essere differenze di veduta ma quando si propongono iniziative nell’interesse della città c’è piena collaborazione".

Andrea Angelini