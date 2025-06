"Maggiori disparità verso le donne"

Le situazioni di disparità, legate al mancato reintegro del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, hanno colpito maggiormente le donne, già parte debole del rapporto di lavoro. Nel nostro territorio è avvenuta una diminuzione del numero di vertenze presentate da donne, pur essendo in aumento le condotte mobbizzanti sui luoghi di lavoro, spesso correlate alla maternità o ai congedi parentali entro l’anno di vita dei figli. Cito una storia emblematica avvenuta nel nostro entroterra: una impiegata è stata svuotata delle proprie mansioni quando ha comunicato di voler adottare un figlio. La pratica comporta delle assenze. L’azienda fece di tutto per indurla a licenziarsi: lei resistette a tutte le angherie perché senza un’occupazione non avrebbe potuto adottare.