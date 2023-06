Maghe e truffatrici a Pesaro: ha male alla spalla, va da loro e spariscono 100mila euro

Pesaro, 7 giugno 2023 – “Avevo dolore alle spalle e loro mi hanno detto che mi aveva fatto il malocchio la mamma di una ex di mio figlio. Mi hanno detto che quella negatività ricadeva anche su ori e gioielli e che li avrebbero dovuti prendere e bruciare, di notte, con un rito. Glieli ho dati, li hanno divisi in mucchietti e ci sono passate sopra con un pendolo. Se fosse rimasto immobile, erano a posto. Ma ha cominciato a muoversi. Prova che andavano bruciati. Poi mi hanno cosparso la testa di olio facendolo colare in un piatto. Se mi è passato il male alle spalle? Sì, dopo qualche giorno".

Cronaca di ieri dall Tribunale, dove, dal banco dei testimoni, una 80enne ha raccontato come sarebbe stata raggirata da due sedicenti guaritrici accusate di aver portato via, a lei e alla figlia 50enne, 100mila euro tra ori e gioielli. Truffa aggravata, il reato contestato a Cinzia Scomparin, di 47 anni, di San Donà del Piave, e Vania Berton, di 53 anni, di Jesolo. Le due pesaresi si sono costituite parte civile assistite dall’avvocato Elisabetta Rovinelli. Udienza il 14 novembre.