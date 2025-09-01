Magi: "Ci manca l’ultimo passaggio, ma nel complesso sono soddisfatto"

Dopo una partita difficile e decisa ai rigori, il tecnico Peppe Magi fa il punto della situazione con lucidità e pragmatismo: "Dispiace per il risultato, ma mi sembra che ci siamo. Abbiamo affrontato 90 minuti sotto un caldo intenso e questo ha influito sull’aspetto tecnico-tattico. Ho dato indicazioni importanti e sono contento del momento che stiamo vivendo, senza però perdere di vista la crescita del gruppo". Il tecnico sottolinea i margini di miglioramento: "Ci manca l’ultimo passaggio smarcante, ma ci abbiamo provato per tutta la partita e concesso davvero poco. Nella tre quarti e nella finalizzazione non siamo stati precisi: abbiamo avuto tre occasioni nitide che non siamo riusciti a sfruttare. Abbiamo lavorato bene sulla fase difensiva, ma il risultato ci lascia rammarico".

Nonostante le assenze pesanti di giocatori come Magi Galluzzi, e il possibile stop temporaneo di De Feo, il tecnico vede segnali positivi: "Oggi mi è sembrato di giocare con l’under 23, ma l’impegno e l’atteggiamento dei ragazzi non sono mancati. Ai rigori ha avuto la meglio il Fossombrone, ma il bicchiere resta mezzo pieno".

L’appello del tecnico è chiaro: "Dobbiamo rimanere sereni e continuare a lavorare con umiltà. Sappiamo che prima o poi le cose inizieranno a funzionare. Le sfide future richiedono concentrazione e costanza: nessuno deve illudersi, ma con allenamenti corretti e spirito di squadra possiamo ottenere grandi risultati".