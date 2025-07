Magia al Miralfiore. L’Uomo Calamita apre Stupor Circus

Si apre domani a Pesaro, tra il verde del Parco Miralfiore, la settima edizione di Stupor Circus, festival internazionale dedicato al circo contemporaneo. Un appuntamento ormai atteso in città, promosso dal Comune con Amat, sotto la direzione artistica del Circo El Grito. Fino al 20 luglio sono in programma sessanta appuntamenti per dieci spettacoli, tra chapiteau, arena e spazi all’aperto. I primi giorni propongono quattro produzioni con poesia, umorismo e magia.

Da domani a domenica, alle 21.15, sotto il grande tendone, va in scena L’Uomo Calamita, spettacolo che unisce circo, illusionismo, musica e racconto. Diretto da Giacomo Costantini e scritto con la Wu Ming Foundation, narra la storia di un supereroe atipico, che guida lo spettatore nella storia di un circo clandestino durante la Seconda Guerra Mondiale. Uno spettacolo narrativo e visionario, che sorprende anche il pubblico adulto.

Sempre domani e dopodomani, al Teatro Bottega (repliche alle 20.30 e 22 il primo giorno, alle 19, 20.30 e 22 il secondo), Il respiro della manovella di Flavio Barbui mette in scena un piccolo universo meccanico e musicale, dove le storie prendono forma dai suoni e dai movimenti di una scenografia animata. Dal 4 al 6 luglio, all’Arena (ore 19.30), va in scena N.N.N. di La Contrabbassa: teatro di figura, musica e comicità per raccontare le avventure di Nociocchio, un contrabbasso in legno di noce deciso a scoprire le sue origini.

Infine, il 5 e 6 luglio, al Teatro Bottega (ore 19, 20.30 e 22), debutta Kabuai, nuova creazione che mescola drammaturgia e magia contemporanea. Progetto di ricerca nato dall’incontro tra Costantini e l’illusionista Novas, vincitore come "nuove proposte" del campionato italiano di magia. Biglietti in vendita online, al Teatro Sperimentale o direttamente al parco. Programma completo su www.amatmarche.net.

Leonardo Damen