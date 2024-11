Magia di Natale. Dal trenino ai presepi

Anche quest’anno il Natale a Gabicce Mare tornerà ad animarsi di momenti di condivisione, di iniziative all’aperto, dell’incontro con i cittadini nelle piazze, di attività organizzate dalle associazioni del territorio. Musica, canti, laboratori, mercatini, intrattenimento, animeranno il programma. "Cristalli di storie, riflessi d’inverno", così si intitola, è un invito a riscoprire l’essenza intima delle festività, celebrando le storie locali che si tramandano sotto l’albero. Cristalli diversi, come le storie che accompagnano questo Natale, si intrecciano in un unico grande racconto: la bellezza di Gabicce Mare, del suo paesaggio e della sua comunità. Il fiocco di neve sarà leitmotiv del 2024 che ha dato ispirazione anche alle luminarie natalizie: tanti cristalli sparsi in tutta la città tra festoni, alberi e installazioni che aspettano l’inaugurazione del calendario per accendersi. Il programma inizierà il 1° dicembre, con un pomeriggio per bambini e famiglie. Alle 15, l’associazione "Vele d’Epoca", con le sue preziose imbarcazioni, farà sbarcare il "Natale dal mare" con una squadra di elfi laboriosi e giocosi che accompagneranno i bambini al Mississippi per fare insieme tanta animazione, giochi e laboratori. Inoltre, l’accensione di tutte le luminarie è prevista alle 17. Il programma è denso di eventi, ma quello immancabile ovviamente non può che essere il 23 dicembre dove, per tutto il pomeriggio, il tanto atteso trenino di Babbo Natale consegnerà i regali ai bambini. Il programma si conclude in allegria il 6 gennaio con l’"Arrivo della Befana" a Gabicce Monte, la storica iniziativa organizzata dall’Avis Comunale di Gabicce Mare. Alle 18 invece presso il chiostro della Chiesa Maria SS Immacolata ci sarà la premiazione dei Presepi di Famiglia organizzata dal Circolo MCL.

Al. Zaf.