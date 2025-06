Maglia ’brillante’, il centrodestra gliela fa togliere

di Solidea Vitali Rosati

Indossava i colori arcobaleno della comuntà Lgbtiq+. Il testo, breve, era di inclusione gioiosa: "Siamo fatti per brillare". Eppure un consigliere di centrodestra, Giulia Marchionni, ha segnalato il fatto a Belloni, presidente del consiglio, sull’inopportiunità di indossare un simbolo identificativo durante il Consiglio comunale come prevede l’articolo 54 del regolamento pesarese. La consigliera comunale Adriana Fabbri, dopo un primo disorientamento ha sentito un moto di rivolta interiore: "Non lo faccio, mi sono detta. Poi ho avuto l’impulso di mettermi in reggiseno, per denunciare quello che subivo – osserva –. Un secondo dopo ho ripreso a ragionare: non volevo spostare l’attenzione su di me perché era importante che la mozione fosse discussa e approvata. Pesaro merita di diventare un riferimento di libertà e non volevo mettere in imbarazzo il mio partito (Avs, ndr). Ho deciso di conformarmi al regolamento, perché la mia non era una provocazione, non l’ho fatto con lo spirito di infrangere le regole". Con quale spirito, allora? "Spontaneo entusiasmo. Volevo sottolineare il giorno in cui avremmo proposto alla giunta di dotare Pesaro di un monumento all’omocausto, in memoria. Affinché non accada più la persecuzione e lo sterminio di persone, colpevoli di amare persone dello stesso sesso. Dovrebbe essere in un luogo bello come Baia Flaminia. Ero portavoce di almeno 15 associazioni. Ho pensato che non ci sarebbero state divisioni partitiche". Mozione approvata con un solo voto contrario (Mauro Marinucci) e 20 favorevoli: Pesaro avrà il monumento.