Magnani e lo sport come “teologia minore“

Domani alle ore 19 all’Alexander Palace Hotel, si terrà l’incontro “Dio creò lo sport – Immagini di una teologia minore“ organizzato dall’associazione culturale “Storia e Nazione A.P.S.“. Ospite della serata Carlo Magnani, che presenterà il suo libro. Una conferenza sotto forma di intervista con lo scrittore, giurista e filosofo, che parlerà delle attività agonistiche e delle loro caratteristiche culturali, filosofiche e persino religiose, con particolare attenzione a discipline come calcio, tennis, ciclismo e automobilismo. "Un’occasione interessante, che cercherà di dimostrare come lo sport sia un fattore di altissimo rilievo culturale – dice il presidente dell’associazione Storia e Nazione, Massimo Baronciani –. Tutto ciò in sintonia con la nostra visione di una società non piegata alla sola tecnica calcolante, ma coniugata a spirito e bellezza".