Magnini e il caso doping: "Io sono stato massacrato,. Sinner invece ha avuto un trattamento di favore"

"Sinner ha avuto un trattamento di favore ma forse io lo dico con invidia perché avrei voluto averlo anch’io. Invece, in quei tre anni in cui si stava svolgendo il processo, io sono stato un appestato e non potevo nemmeno entrare nelle piscine affiliate alla Federazione". Filippo Magnini, pluricampione del mondo di nuoto, durante l’intervista al Podcast MVP, di Luca Bizzarri e Flavio Dotto, ha confrontato la propria esperienza personale con quella del tennista azzurro, sospeso per tre mesi dal circuito ATP. Magnini nel 2018 ricevette una squalifica di quattro anni per tentato uso di doping, ma nel 2020 venne assolto dal Tas, il tribunale arbitrale sportivo di Losanna, ovvero il corrispondente della Corte di Cassazione. Venne cancellata la condanna di primo e secondo grado del Tribunale nazionale antidoping di Roma. "Voglio fare una premessa – ha sottolineato Magnini davanti ai microfoni del podcast – altrimenti può sembrare che io gli voglia andare contro (si riferisce a Sinner ndr.). Lui è veramente un fenomeno, un campione che ha fatto appassionare tante persone e tante nuove generazioni. Ha cambiato il modo di vivere uno sport all’interno di un paese. Io ho vinto il mondiale e l’anno successivo ci sono stati 500mila iscritti in più nel nuoto. Lui secondo me sta facendo un lavoro pazzesco e probabilmente (in questa vicenda ndr.) ha avuto un trattamento un po’ particolare. Non possiamo negarcelo: ha avuto la positività il martedì e il mercoledì ha avuto la sentenza. Ragazzi, io ho aspettato 7 anni. Ho iniziato il processo nel 2017 e ho vinto il 27 febbraio del 2020 e ad oggi, che siamo nel 2025, ancora sto aspettando il risarcimento danni. Sono passati 8 anni".

Magnini, a proposito del "caso Sinner", ha le idee chiare. "Anche la stampa l’ha protetto – sostiene – ed è giusto perché è un campione e deve essere protetto. Io invece sono stato massacrato per una serie di motivi che non vi posso raccontare. So di aver avuto un trattamento negativo e sono invidioso del trattamento particolare che ha avuto lui (Sinner ndr.). Io non ho mai avuto alcuna positività. C’è stata tanta ipocrisia nei miei confronti e ovviamente spero e sono convinto della sua innocenza e che si risolva tutto in una bolla di sapone. Abbiamo avuto due percorsi molto diversi, e sono più contento di come stanno trattando lui, anzi, mi auguro che tanti atleti vengano trattati come lui e non come me".

Il confronto con il "caso Sinner" è l’occasione, per Filippo Magnini, di ripercorrere alcuni dei momenti più dolorosi della propria vicenda. "Mio cugino all’epoca aveva 10 anni e a scuola a Pesaro gli dicevano ‘Ah, tuo cugino è drogato’. Una violenza anche verso tutte le persone che erano vicino a me. Lui era un bambino di 10 anni, io ero il suo eroe e gli dicevano che ero un drogato. Il dolore che ho provato io lo hanno fatto provare anche a tutte le persone vicino a me. Però devo dire che poi a me è servito per essere l’uomo che sono oggi".