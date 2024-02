Magnini, il vecchio vizio dell’oro. È campione del mondo tra i Master

Per Magnini il tempo sembra non passare mai. Cambia la categoria, ma non cambia la sua capacità di primeggiare. E così, ieri, la quinta giornata dei campionati del mondo master a Doha (Qatar) e seconda del nuoto è nel segno del campione pesarese. Nella vasca della Aspire Dome l’ex capitano della Nazionale, 42 anni, tesserato con Acqua 13, bicampione del mondo dei 100 stile libero a Montreal 2005 e Melbourne 2007, ha conquistato la medaglia d’oro iridata anche nei 100 stile libero master. Nella categoria maschile 40-44 anni ha vinto con 51“05 stabilendo il record dei campionati. Dieci anni fa, nel 2014, sempre a Doha, Filippo aveva vinto argento e bronzo ai mondiali assoluti in vasca corta. "Sono molto contento – commenta Magnini –. E’ per me il primo mondiale master, sembra strano dirlo ma è tutto diverso dall’agonismo quindi devo ancora capire ì meccanismi. Bello però perché ho degli avversari forti quindi devo e dovrò superarmi. Felice per l’oro che era l’obiettivo. Dopo 10 anni dall’ultima volta che sono venuto a Doha sono ancora d’oro".

Dopo aver smesso con il nuoto agonistico Magnini ha continuato ad allenarsi forte e poi ha deciso di rimettersi in gioco con il nuoto master. A Doha all’esordio ecco subito il gradino più alto del podio e pure il record dei campionati.

Ha espresso la sua soddisfazione con un post su Intagram: "Dopo 10 anni di nuovo qui a Doha - ha scritto nel post – stessa gara, “stesso” oro, stessa piscina tutta italiana, stesso divertimento, differenti Campionati del Mondo". Una grande soddisfazione per il pesarese che ora vive a Milano ma che ha sempre la sua città nel cuore.

Beatrice Terenzi