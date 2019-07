Pesaro, 7 luglio 2019 - Filippo Magnini eroe per caso: oggi pomeriggio poco dopo le 15 ha salvato la vita a un turista colpito da un malore mentre nuotava in mare in Sardegna, a Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. Magnini si trova in questi giorni in vacanza in Sardegna, infatti, come testimoniano le foto postate sui social, con la fidanzata Giorgia Palmas.

Era proprio accanto a lei, in acqua, quando ha sentito la richiesta d'aiuto degli amici dello sfortunato turista, che è andato in crisi nel tentativo di rincorrere a nuoto un grande cigno gonfiabile che stava per essere portato lontano dal vento. Gli amici hanno chiamato a gran voce i bagnini del Lido Tamatete, che sono scesi di corsa dalla torretta di osservazione per salire sul gommone di salvataggio e raggiungere il bagnante in difficoltà.

Ma ancor più vicino al punto dell'emergenza, però, si trovava l'ex nuotatore di Pesaro - medaglia di bronzo olimpica e due volte campione del mondo dei 100 stile libero - che non ha esitato un solo istante a intervenire: con alcune velocissime bracciate ha raggiunto il turista e lo ha tenuto a galla, in attesa dell'arrivo dei soccorritori.