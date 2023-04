Magnini torna a nuotare in vasca tra i Master con la grinta di sempre

Filippo Magnini torna a nuotare. Il bi-campione del mondo pesarese, che vanta anche 17 ori europei, ha deciso di tornare in vasca per partecipare a competizioni Master e testare alcuni prodotti, scegliendo il brand Nabaiji by Decathlon come partner tecnico. Un ritorno molto atteso quello del miglior stileliberista italiano, che non vedeva l’ora di tornare nel suo habitat naturale, la piscina.

"Sono molto emozionato di tornare a gareggiare - dichiara Magnini – Non vedo l’ora di sentire di nuovo l’adrenalina sul blocco di partenza!". Una decisione maturata dopo un periodo di pausa in cui Re Magno si è messo alla prova come istruttore, mettendo a disposizione di tutti i partecipanti ai suoi clinic la sua grandissima esperienza. La collaborazione con Nabaiji, marchio internazionale del gruppo Decathlon specializzato nei prodotti per l’attività in piscina, viene attivata nel 2022 con l’intenzione di far provare a Filippo la nuovissima linea tecnica di prodotti approvati dalla Fina dedicata ai nuotatori professionisti. E’ così che Magnini decide di prolungare la collaborazione anche per il 2023, facendo diventare Nabaiji suo partner tecnico ufficiale, con la fornitura dei prodotti, in particolare costumi e occhialini, con i quali scenderà in vasca in occasione delle gare Master. "Scegliere Decathlon come partner tecnico mi è sembrata la giusta evoluzione della collaborazione nata l’anno scorso - spiega Filippo - , senza contare che i prodotti Nabaiji sono super performanti. Finalmente avrò l’opportunità di collaudarli anche in gara".

Massimiliano Capponi, Water Sports Commercial Director aggiunge: "Collaboriamo dal 2022 con Magnini e non vediamo l’ora che i test di prodotto condotti fino ad ora con il brand Nabaiji proseguano per accompagnarlo nelle sue prossime sfide. La collezione approvata dalla Fina e dedicata ai nuotatori professionisti ci rende molto fieri di questa partnership". Decathlon, uno dei leader mondiali della distribuzione di articoli sportivi, è specializzata nella creazione di prodotti innovativi e nella relativa distribuzione online e in più di 1.700 negozi in tutto il mondo. Conta 105.000 collaboratori ed è presente in 70 paesi. In Italia ha 145 negozi. Nabaiji nasce nel 2008 da un team di appassionati nuotatori ed è il marchio internazionale di nuoto del gruppo Decathlon.