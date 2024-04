"Mago per svago", tutti zitti

Per la rassegna ‘Andar per fiabe’, oggi alle 17 al teatro ‘Tiberini’ di San Lorenzo in Campo andrà in scena lo spettacolo ‘Mago per Svago’ di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi. "Concepito come uno spettacolo muto – si legge nella presentazione -, è tutt’altro che silenzioso. ‘Mago per Svago’ si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, di un assistente desideroso di conquistare la scena. La classica magia viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa. L’assistente e il suo ricalcare il ‘grande mago’, gli imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove".

Un lavoro che "rende possibili diversi livelli di lettura, comunicando efficacemente al bambino grazie all’assenza di testi recitati e alla mimica claunesca dei protagonisti, ma ottiene anche il favore degli adulti, per gli esercizi di tecnica circense e il livello delle magie proposte". Posto unico 5 euro, ridotto a 1,5 per bimbi fino a 3 anni.

