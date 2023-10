"Magrini è presidente dell’Erdis nel rispetto dela legge regionale"

Qualcosa potrà cambiare ai vertici di Erdis? IL presidente dell’ente per il diritto allo studio (ex Ersu) è l’urbinate Maura Magrini e, a fine estate, si è trovata all’interno di un dilemma burocratico. E potrebbe decadere il suo incarico. Ovvero la presidenza deve essere ricoperta da un dipendente di universitario e lei lo è, essendo tecnico-amministrativo di UniUrb. Ma c’è un però: la commercialista ducale è momentaneamente in aspettativa non retribuita dall’Ateneo. La nomina è politica, quindi espressione dall’Assemblea legislativa delle Marche, per la quale da Palazzo Raffaello hanno redatto un regolamento. Se la politica nomina e ora mette in dubbio a intervenire, in favore di Magrini, è il sindaco di Urbino Maurizio Gambini che è si a capo di una lista civica, ma pur sempre appoggiato da una rosa di centro destra. Come la Regione.

"La questione dell’eventuale decadenza di Maura Magrini dalla presidenza di Erdis mi trova assolutamente contrario. La ragione è che è stata addotta, cioè il fatto che Magrini si trovi ora in aspettativa non retribuita dall’Università di Urbino, non è in contrasto con quanto recita la legge regionale – dice Gambini –. Infatti non si è licenziata, ma rimane a tutti gli effetti dipendente dell’Università in cui ricopre un ruolo tecnico-amministrativo e il suo posto resta nell’organico dell’ateneo, così come previsto dalla normativa. L’aspettativa è un diritto di cui il dipendente può usufruire per motivi particolari, riconosciuti dal contratto. Pertanto credo che l’ipotesi della sua decadenza sia del tutto ingiustificata e derivi da un’interpretazione distorta della legge regionale sul requisito che devono possedere i componenti del Cda di Erdis, requisito che, di fatto, rimane invariato. Ci troviamo nel campo di tecnicismi che mirano a invadere la legittima sfera di azione del governo regionale: temo che la procedura avviata nei suoi riguardi nasconda la volontà di influenzare la politica territoriale. Infatti le nomine dei componenti del Cda e del presidente di Erdis sono espressione del Consiglio Regionale che, vagliati i requisiti, hanno piena facoltà di decisione. Trovo assurdo – rimarca Maurizio Gambini – quanto che sta accadendo e auspico che gli organi governativi regionali riescano subito a mettere un punto alla questione. Diversamente, la decadenza dell’attuale presidente è da intendersi necessariamente come un attacco politico alla nostra città".

fra. pier.