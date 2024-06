Mai così tanti ciak tra Pesaro e Urbino. Il film tira ancora

Mai visti così tanti set aperti nelle Marche e in provincia di Pesaro e Urbino in particolare. E’ il segno di una nuova rinascita del cinema che è stata analizzata nel corso del secondo focus della mattinata all’Astra nell’ambito del convegno organizzato da CNA Cinema e Audiovisivo Marche dall’eloquente titolo "Marche cinema, Ciak si gira!", il punto sul cinema indipendente. "Merito - ha detto nel suo intervento Alessandro Tarabelli, portavoce di Cna Cinema e Audiovisivo Marche – dell’azione combinata Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission e Regione che hanno voluto scommettere sul cinema come promozione del territorio".

"Il nostro compito – hanno detto nei loro interventi Andrea Agostini presidente della Fondazione e Francesco Gesualdi di Marche Film Commission – è quello di sostenere la produzione audiovisiva marchigiana e di promuoverla per rendere questa regione sempre più appetibile anche alle grandi produzioni che creano opportunità di lavoro. Del resto abbiamo dei set naturali che tutti ci invidiano; in pochi chilometri c’è tutto: mare, montagna, colline, storia". Ed esempi virtuosi di cosa può riuscire a fare il cinema marchigiano ci sono. Come il film "Neve" del regista Simone Riccioni che in una settimana ha battuto negli incassi del kolossal americano Dune parte due. O come Matteo Gagliardi che con il suo "Mirabile Visione: Inferno" ha totalizzato numeri da capogiro grazie alla proiezione per gli studenti. Al termine proiettati i trailer di aziende marchigiane associate a CNA: "La spiaggia dei Gabbiani" di Claudio Pauri; "Animale libero" di Henry Secchiaroli; "Daniele Baldelli. A cosmic life" di Alessandro Tesei e "Bellezza e segreti delle donne" di Rita Giancola alla presenza dell’intero cast. Infine Mr. Hope, ispirato a 1984 di Horwell del regista pesarese Tommaso D’Andrea.

c.s.