Cari lettori, vi racconto l’ultima (dis)avventura. La scorsa domenica io e Massimo, nonostante il diluvio e la nebbia che stava calando, abbiamo preso la macchina per andare al matrimonio di due nostri cari amici. Non conoscendo la strada per arrivare a destinazione, abbiamo deciso di partire con largo anticipo affidando i nostri destini al navigatore. Tutto procedeva per il meglio, eravamo dotati di pazienza e andavamo ai 40 km/h. Ad un certo punto Google Maps ci porta davanti ad una strada sterrata. Guidavo io e confesso di aver pensato che quella non era la retta via, ma evidentemente era una scorciatoia sicura per arrivare prima. Anche Massimo titubava, ma essendo entrambi dotati di spirito avventuroso, abbiamo deciso di seguire le indicazioni. La pioggia si faceva più fitta, la visuale era offuscata e poco si capiva di ciò che c’era per terra. Stavamo cercando il posto giusto per fare inversione, ma l’unica soluzione era restare fermi o andare avanti. Da bravi tonti abbiamo proseguito con la fiducia che la strada non fosse tanto brutta come sembrava, ma ci sbagliavamo. Finalmente uno spiazzo senza burroni intorno dove poter girare la macchina. Una manovra in retromarcia sbagliata e via che la macchina è scivolata lentamente nella discesa verso il campo di fango. Nessuno si è fatto male, ma le ruote sono rimaste impantanate. Fuori si gelava, abbiamo provato in tutti i modi a spostare la macchina e alla fine ci siamo decisi a chiamare aiuto. Quando il carrozziere ha visto il guaio in cui ci eravamo cacciati si è messo a ridere dicendoci che era assolutamente impossibile muovere la macchina da quel mare di terra e disagio. Con la speranza che la terra si asciughi e con l’aiuto di un trattore, la macchina tornerà in pista. Ricordate: mai fidarsi troppo della tecnologia!

Asia D’Arcangelo