"Mai incaricato Della Betta di trovare i terreni"

L’ufficio stampa di Marche Multiservizi ha inviato questa nota di precisazione sul resoconto dell’audizione di Maurizio Mazzoli in Commissione ecomafie: "La ricostruzione del giornalista che, parlando dell’audizione dell’agente immobiliare Mauro Della Betta, scrive: "Della Betta ha ricostruito l’indagine esplorativa per l’acquisizione di terreni e siti di interesse, commissionati da Ecosun prima e Marche Multiservizi poi" non corrisponde al vero. Come si può facilmente verificare visionando la registrazione dell’audizione di ieri, pubblicata sul sito della Camera dei Deputati, infatti, l’agente immobiliare ha espressamente detto di non aver mai

ricevuto incarichi da Marche Multiservizi. Ha detto, come tra l’altro è riportato correttamente nella seconda parte dell’articolo, di aver ricevuto l’incarico dal signor Rossini della società Ecosun. Successivamente Della Betta ha aggiunto che nel corso di un incontro avvenuto in Comune a Petriano, alla presenza del sindaco, ha incontrato l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli che ha chiesto informazioni sul fatto se in zona fosse presente un capannone altro 12 mt e di ampia superficie per fare un impianto di trattamento di rifiuti. Della Betta ha poi concluso sostenendo di non aver trovato nulla di idoneo".