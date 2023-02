"Mai stato a Roma per andare solo in tv"

A proposito dei costi per le trasferte del sindaco Matteo Ricci relative all’anno 2022 pubblicati ieri, che si riferivano soprattutto a viaggi a Roma con la menzione esplicita, nel rendiconto istituzionale, delle varie presenze in tv, lo staff comunicativo del primo cittadino precisa: "Il sindaco non si è mai recato in trasferta a Roma per partecipare esclusivamente a trasmissioni televisive o solo per incontri di Ali – Autonomie Locali italiana – associazione che presiede in quanto primo cittadino. Ogni viaggio fuori città, a carico del Comune di Pesaro, è stato sempre programmato e organizzato sulla base di impegni istituzionali e per incontri inerenti ai progetti del Comune di Pesaro".

"Un esempio concreto – si legge – per fare capire meglio quanto spiegato sopra (esempio citato anche dal giornale): la partecipazione al programma televisivo “Di martedì”, condotta dal giornalista Floris. Tutte le spese (viaggio, prenottamento, taxi), sono a totale carico di La7, che ospita Matteo Ricci.

Le altre partecipazioni televisive in presenza del sindaco sono invece piccoli spazi ricavati all’interno delle trasferte organizzate per motivi istituzionali, quindi, che non generano nessun costo aggiuntivo all’Amministrazione".