Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Pesaro
CronacaMai tanti candidati come questa volta nell’entroterra
28 set 2025
ANDREA ANGELINI
Cronaca
Mai tanti candidati come questa volta nell’entroterra

La geografia del voto passa anche dalla città ducale. Mai come in questa tornata elettorale sono stati presenti, infatti, candidati...

Sono 402 i seggi complessivamente allestiti in provincia

La geografia del voto passa anche dalla città ducale. Mai come in questa tornata elettorale sono stati presenti, infatti, candidati urbinati. A Urbino sono 12.154 gli aventi diritto ma l’ago della bilancia saranno ancora le sezioni fuori dalle mura, dove il numero dei votanti è maggiore. Questa speciale classifica è guidata da Canavaccio, seggio 16, con 1131 aventi diritto. Tra il co-capolugo e l’entroterra sono tantissimi i candidati presenti: la Lega pesca a piene mani nell’entroterra e propone Alice Cerpolini di Fermignano, Francesca Fedeli di Urbino e Nicolò Pierini di Piandimeleto. Forza Italia presenta Elia Rossi sindaco di Monte Grimano Terme, Fernanda Sacchi di Mercatello sul Metauro e Laura Scalbi di Urbino. Urbino è presente anche nelle liste dell’Udc con Gabriele Sperandio, mentre i Civici Marchi propongono una folta rappresentanza con il consigliere uscente Giacomo Rossi di Apecchio, Andrea Pazzaglia di Urbino, Alessandra Fabbri di Sassocorvaro e Benilde Marini di Cagli. Paolo Baccio Fiaccarini è invece in lista con Noi Moderati a sostegno di Acquaroli.

Nel centro sinistra, lista Pd, a sostegno di Ricci ci sono Federico Scaramucci dalla città ducale ma anche Alessia Morani da Macerata Feltria e Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano. Il Movimento 5 Stelle schiera invece Giovanna Bruscolini di Urbino e Avs Gianluca Carrabs di Urbino e Sabrina Santelli di Pergola. La lista Matteo Ricci Presidente propone gli urbinati Maria Francesca Crespini e Peppe Puntarello a cui si aggiunge il fermignanese Othmane Yassine. Progetto Marche candida Barbara Cottini di Sant’Angelo in Vado, Andrea Sartori di Macerata Feltria e Brenno Trufelli di Cagli mentre Avanti con Ricci ha in lista Mirco Ricci. Chiude Pace, Salute, Lavoro con gli urbinati Donato Demeli e Rita Ficarelli e il durantino Riccardo Pepe. Nelle liste di Democrazia Sovrana Popolare c’è Debora Caselli di Cagli.

