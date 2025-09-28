Mai tanti candidati come questa volta nell’entroterra

La geografia del voto passa anche dalla città ducale. Mai come in questa tornata elettorale sono stati presenti, infatti, candidati urbinati. A Urbino sono 12.154 gli aventi diritto ma l’ago della bilancia saranno ancora le sezioni fuori dalle mura, dove il numero dei votanti è maggiore. Questa speciale classifica è guidata da Canavaccio, seggio 16, con 1131 aventi diritto. Tra il co-capolugo e l’entroterra sono tantissimi i candidati presenti: la Lega pesca a piene mani nell’entroterra e propone Alice Cerpolini di Fermignano, Francesca Fedeli di Urbino e Nicolò Pierini di Piandimeleto. Forza Italia presenta Elia Rossi sindaco di Monte Grimano Terme, Fernanda Sacchi di Mercatello sul Metauro e Laura Scalbi di Urbino. Urbino è presente anche nelle liste dell’Udc con Gabriele Sperandio, mentre i Civici Marchi propongono una folta rappresentanza con il consigliere uscente Giacomo Rossi di Apecchio, Andrea Pazzaglia di Urbino, Alessandra Fabbri di Sassocorvaro e Benilde Marini di Cagli. Paolo Baccio Fiaccarini è invece in lista con Noi Moderati a sostegno di Acquaroli.

Nel centro sinistra, lista Pd, a sostegno di Ricci ci sono Federico Scaramucci dalla città ducale ma anche Alessia Morani da Macerata Feltria e Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano. Il Movimento 5 Stelle schiera invece Giovanna Bruscolini di Urbino e Avs Gianluca Carrabs di Urbino e Sabrina Santelli di Pergola. La lista Matteo Ricci Presidente propone gli urbinati Maria Francesca Crespini e Peppe Puntarello a cui si aggiunge il fermignanese Othmane Yassine. Progetto Marche candida Barbara Cottini di Sant’Angelo in Vado, Andrea Sartori di Macerata Feltria e Brenno Trufelli di Cagli mentre Avanti con Ricci ha in lista Mirco Ricci. Chiude Pace, Salute, Lavoro con gli urbinati Donato Demeli e Rita Ficarelli e il durantino Riccardo Pepe. Nelle liste di Democrazia Sovrana Popolare c’è Debora Caselli di Cagli.