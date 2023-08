Mail trappola e falsi volontari, occhio alle truffe

Attenzione alle truffe via internet e soprattutto massima cautela nel concedere facilmente gli estremi per accedere al vostro conto corrente bancario. E’ l’allarme che arriva da alcuni cittadini pesaresi alle prese in questi giorni con messaggi ambigui nella propria mail che poi si sono rivelati una trappola. Si tratta di una lettera con intestazione di un presunto ente erogatore di pensioni in cui ci si rivolge al presunto cliente: "Con la presente – si legge – comunicazione, la informiamo che il nostro sistema automatico ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo di 715 euro sulle tasse eo contributi pagati nell’anno 2022. Tuttavia abbiamo provato ad effettuare il pagamento dell’importo indicato tramite bonifico bancario, ma l’operazione non è andata a buon fine perché i suoi dettagli bancari che sono nel nostro possesso risultano errati o incompleti".

Quindi una frase da cui guardarsi bene: "Per completare il processo di pagamento la invitiamo a visitare il nostro sito per aggiornare le sue coordinate bancarie". Nello stesso spazio compare quindi l’invito a proseguire nella pagina dedicata, con tanto di disponibilità e nell’attesa di un "gentile riscontro". Una lettera ovviamente fasulla, che nessun ente che eroga pensioni o contributi ha ovviamente mai mandato e che invece alcuni pesaresi si sono visti recapitare. L’allarme è stato lanciato anche sui social.

Un’altra truffa che si sta perpetrando in queste ore è quella dei falsi operatori della croce rossa che si presentano in divisa casa per casa a chiedere contributi. Persone che suonano il campanello delle abitazioni mostrando, per tranquillizzare e ingannare la gente, i tesserini falsi ma che non rappresentano affatto l’ente. La Croce rossa infatti non invia delegati nelle case per raccogliere contributi, né chiede soldi alla cittadinanza.

d. e.