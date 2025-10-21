Mais contraccettivo ai piccioni: "Nel primo anno un calo del 30%"

A Pesaro è arrivata la "pillola anticoncezionale" per i piccioni. È il nuovo piano del Comune per ridurre l’invasione di colombi che da anni colonizzano tetti, piazze e sottopassi. Stavolta l’amministrazione guidata da Andrea Biancani ha scelto la via più scientifica: chicchi di mais rivestiti con una sostanza che blocca la fertilità. In pratica, un contraccettivo urbano servito a colazione. Il progetto, presentato dall’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti, partirà dai punti più critici del centro storico: piazza Matteotti, piazza del Popolo, la stazione, il sottopasso ferroviario e l’area dell’ospedale. Qui verranno collocati i distributori automatici, usati da personale incaricato, di "Ovistop", il mangime che, assunto regolarmente, impedisce ai colombi di deporre uova feconde. Obiettivo: tagliare le nascite del 30 per cento nel primo anno, con un calo progressivo della popolazione e del guano.

L’operazione è accompagnata da un piano di monitoraggio ornitologico e da controlli per evitare che i cittadini vanifichino tutto continuando a lanciare briciole. "La presenza dei piccioni è diventata un vero e proprio problema urbano, di decoro e igienico-sanitario – fanno sapere il sindaco Andrea Biancani e l’assessore Maria Rosa Conti -. Non possiamo permettere che intere aree pubbliche e private, anche quelle appena riqualificate, vengano rovinate dal guano. Per questo, oltre ai lavori annunciati la scorsa settimana al sottopasso della stazione, abbiamo deciso di intervenire distribuendo mangime ’antifecondativo’, con lo scopo di contenere il numero di piccioni in centro".

La somministrazione controllata è stata avviata in punti strategici del centro cittadino. I primi individuati sono: piazza Matteotti, piazza del Popolo, via Castelfidardo, via Luca della Robbia, zona Stazione, piazzale Primo Maggio, piazza Olivieri e zona Ospedale. Dopo una valutazione del risultato raggiunto, l’obiettivo è di procedere anche nelle altre zone della città interessate dallo stesso problema. L’operazione è frutto di un approfondito monitoraggio ornitologico effettuato da esperti, il cui obiettivo è stato definire "quanti sono, dove sono e perché sono lì", mappando le colonie e i loro spostamenti.

A seguito di questa analisi, sono stati scelti i punti di distribuzione: luoghi ampi, aperti, frequentati abitualmente dai colombi. Il mangime viene somministrato alle prime luci dell’alba per almeno 5 giorni alla settimana, da personale incaricato e formato. "Si tratta di un’operazione ecologicamente sostenibile, che non inquina, a basso impatto ambientale, che non altera il benessere animale".