Mal di schiena e corretta postura. Le mosse giuste si fanno in fabbrica

Quarant’anni di prevenzione sul campo per "Conoscere e Difendere la Colonna Vertebrale" e le patologie ad essa collegate, dal mal di schiena ed ernia discale, all’osteoporosi, trattamento di scoliosi, Ipercifosi e iperlordosi.

Il prof. Luigi Magarò – Chinesiologo, membro del direttivo nazionale ‘SIGM’ e ‘Italia Back School’, Coordinatore Tecnico del centro medico fisioterapico ‘PegasoSalute’ - porta i progetti di prevenzione anche sul posto di lavoro, dopo anni di interventi pre-sanitari rivolti agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, che proseguiranno anche in questo anno scolastico nelle scuole che aderiscono al progetto della Fondazione Scoliosi Italia.

"Essere informati, conoscere i fattori di rischio e saper prevenire quelle che potrebbero essere le cause che procurano i ‘mal di schiena’, è fondamentale, così come agire sul posto di lavoro", spiega il prof. Luigi Magarò, che il 28 novembre scorso ha concluso il ciclo di lezioni teorico/pratiche alla ‘STR Automotive’ di Pesaro, volte a far conoscere sia a chi ha mansioni di movimentazione carichi, sia a chi ha compiti amministrativi, qual è il meccanismo che procura dolore e come difendere la colonna vertebrale giornalmente.

"Nel 2020 i casi di mal di mal di schiena erano 619 milioni. Secondo uno studio dell’università di Sidney nel 2050 oltre 800 milioni di persone soffriranno di mal di schiena – continua Magarò – con conseguenze negative sempre maggiori, sia a livello sociale che economico. Il mal di schiena colpisce anche gli studenti, dal 12.72% nella scuola elementare a circa l’80% dei giovani ventenni. A scuola si fa prevenzione su diversi argomenti, ma la colonna vertebrale rimane la cenerentola della conoscenza. L’obiettivo delle associazioni di cui faccio parte è quello di informare e formare, giovani, adulti, studenti e lavoratori per prevenire o consigliare un percorso sanitario adeguato".

Alla ’STR Automotive’ di Pesaro, a tal proposito, sono state attuate lezioni gratuite per tutti i dipendenti, volte a comprendere ed affrontare i problemi legati al mal di schiena: "Nel dialogo con i dipendenti – spiega il ceo e Amministratore Delegato, Massimiliano Cecchini – avevamo captato che c’erano delle criticità legate ai dolori alla colonna vertebrale e all’alimentazione. Con il professor Magarò siamo andati a lavorare proprio sulla prevenzione e l’informazione".

L’azienda, oltre ad avere convenzioni per visite specialistiche a tariffe agevolate, ha condotto con il professor Magarò corsi di "Back School in azienda" e offre ai figli dei dipendenti, in età di crescita puberale, la possibilità di un’osservazione posturale gratuita. Nei prossimi mesi, per i dipendenti, sarà avviato un di Educazione Posturale, a cui l’azienda, affianca anche l’informazione per una giusta e sana alimentazione.