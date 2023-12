Malandrino: "Nuovo maxi store, ci saranno problemi di viabilità"

Proprio in vista dell’imminente apertura del nuovo centro commerciale "Sì con Te", il consigliere comunale dei Fratelli d’Italia Pesaro, Daniele Malandrino, segnala una preoccupante situazione urbanistica nella zona coinvolta.

"La carreggiata di via Bonini è stata drasticamente ristretta in vista dell’imminente apertura del centro commerciale "Sì con Te". Questa modifica – scrive Malandrino nella sua nota –, mirata a facilitare l’accesso al supermercato principale da via Del Novecento e l’uscita da via Bonini, rischia di creare una situazione disastrosa e pericolosa per la viabilità locale. Le due strade coinvolte sono ora estremamente strette, ostacolando inevitabilmente il transito veicolare in entrambe le direzioni". Ma ci sarebbe un altro problema secondo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia: "La realizzazione di un numero insufficiente di parcheggi all’interno del centro commerciale aggrava ulteriormente la criticità della situazione. L’amministrazione, nel suo approvare il progetto, sembra aver trascurato l’analisi a lungo termine degli impatti urbanistici. Questa superficialità rischia di compromettere la sicurezza e la fluidità del traffico quotidiano, mettendo a serio rischio la sicurezza degli abitanti e dei frequentatori della zona. S’invita l’amministrazione a intervenire immediatamente per preservare l’intero quartiere da potenziali problemi autostradali e garantire la sicurezza di residenti e visitatori. La visione a breve e lungo termine dovrebbe guidare future decisioni urbanistiche al fine di garantire uno sviluppo sostenibile e sicuro per la comunità".