Malandrino:: "Risposte assurde sul Miralfiore"

Prosegue il botta e risposta tra Fratelli d’Italia, l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora e il presidente di Gulliver, Andrea Boccanera, in merito alla condizione in cui versa il parco Miralfiore e alla mancata manutenzione del verde segnalata dal capogruppo FdI in consiglio comunale, Daniele Malandrino, che aiuterebbe spacciatori e tossicodipendenti di operare indisturbati nel parco. "Sono esterrefatto dalle loro dichiarazioni – dice Malandrino – perché non hanno lette attentamente quanto abbiamo dichiarato, il cui chiaro senso era solo quello di chiedere lo sfalcio di quella giungla, diventata zona franca, corrispondente alla fascia di terreno prospiciente le abitazioni di via Cimarosa dove i condomini hanno paura a far scendere nei garage i propri figli ed anche loro stessi non sono tranquilli, tanto che si vedono costretti ad accompagnarli. Solo nelle ultime settimane si sono verificati due interventi dei sanitari per salvare due giovani in overdose, uno dei quali proveniente dalla provincia di Fermo. Per questo – aggiunge – abbiamo chiesto al sindaco di intervenire immediatamente con la pulizia della ormai folta ed intricata vegetazione dell’area in questione intervento grazie al quale, con un costo irrisorio, si permetterebbe ai residenti di sentirsi un poco più sicuri e alle Forze dell’ordine di operare con più facilità". Malandrino prosegue: "Secondo Boccanera la situazione è migliorata? Lo vada a raccontare ai residenti di via Cimarosa". E aggiunge: "Lo sfalcio è compito dei condomini di via Cimarosa dice l’assessore Della Dora? Bene ma in attesa della risoluzione del contenzioso tra Comune e residenti intervengano per mettere in sicurezza la zona".