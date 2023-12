Malarupta dona 500 euro alla ’Casa della gioventù’

Nuovo, significativo, gesto di solidarietà dell’associazione ‘Maplarupta’ di Marotta, che ha devoluto l’intero ricavato della cena organizzata in occasione della Festa di Sant’Andrea, protettore dei pescatori, a una realtà che si occupa dei più fragili, gestendo diverse strutture anche nella Valcesano. "Negli ultimi giorni – evidenzia una nota di Malarupta – alcuni rappresentati della nostra associazione, con dei pescatori che partecipano attivamente alle nostre iniziative, si sono recati nella sede della cooperativa ‘Casa della Gioventù’ di Senigallia, trascorrendo un pomeriggio con i ragazzi ed educatori, e consegnando un assegno di 500 euro per le loro attività". "Cifra – precisa la nota – ricavata durante la cena per la Festa di Sant’Andrea svoltasi nella parrocchia di San Giovanni Apostolo. Un momento di condivisione che rimarrà nei nostri cuori, perché alla gioia di stare insieme si è unito il gesto di solidarietà verso una realtà molto attiva del territorio".

s.fr.