Malati di Alzheimer lasciati senza un tetto

I malati del territorio e le loro famiglie attendono da quasi 11 anni la costruzione del centro residenziale per demenze e per l’Alzheimer. Dovrà essere di 60 posti letto, che dovrebbe sorgere a fianco del centro diurno Margherita realizzato nel 2013, in via San Michele, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. A bloccare l’investimento privato, come più volte fatto presente dal presidente della Fondazione Giorgio Gragnola, è la mancata certezza sul convenzionamento regionale della struttura. Nessuna chiarezza da parte della Regione nonostante le interrogazioni presentate dalla capogruppo d’opposizione Marta Ruggeri (M5S) e la recente mozione del consigliere regionale della Lega e candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi. Tutto questo in una provincia " dove i posti letto – fa presente Mauro Ginesi che da anni si batte a favore dei malati di Alzheimer – sono un centinaio sparsi in varie strutture. Per quanto riguarda i centri diurni, oltre ai 40 posti del centro Margherita di cui 18 convenzionati, ci sono solo altri 8 posti a Pesaro a cui si aggiungono le associazioni di volontariato che si fanno carico di altri pochi casi". Mentre i numeri parlano di 1200 malati a Fano, 5000mila in provincia e 30mila nella Regione. Di tutto questo si parlerà domani pomeriggio, alle 17.30, in Fondazione nell’incontro sulle "Demenze" con Antonio Lacetera (geriatra), Francesco Pesaresi (membro del network Non Autosufficienza), Maurizio Tomassini (sociologo, Punto famiglia Acli provinciale), Gianluca Darvo (esperto di progettazione di spazi per persone con demenza) e Paolo Maria Battistini (presidente dell’Ordine dei medici). "Sarà l’occasione – spiegano gli organizzatori – per capire cosa sono le demenze e come si possono affrontare e per incontrare altre persone che stanno vivendo la stessa esperienza".

an. mar.