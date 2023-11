Malattia mentale, la necessità di dare risposte alle famiglie

...dalla prima

Quello di Pierpaolo Panzieri, e quello di Marina Luzi, in questo 2023 insanguinato. Due assassini, rei confessi, dichiarati dai periti con parziale (omicidio Panzieri) o totale (omicidio Luzi), incapacità di intendere e di volere.

Se racconti in giro che qualcuno ti fa uno sgarbo strano, crudele, gratuito, il tuo interlocutore ti dice: "Eh sì, la gente sta male". Non è una frase proprio tecnica, ma è sempre più ricorrente nelle conversazioni di tutti perché è vera: la gente, in proporzioni molto più gravi di quelle che noi ’normali’ pensiamo, "sta male".

Vero che c’è chi non vuole farsi aiutare. Vero che ci sono famiglie che non capiscono la gravità della situazione, tirano avanti coi loro malati, come se niente fosse. Ma sono la minoranza. A tutte le altre, bisogna dare, appunto con una risposta psichiatrica adatta ai bisogni, delle risposte: a quelle che hanno i malati in casa, e a quelle, sane, ma che potrebbero imbattersi nel ’folle’ di turno che ti rovina la vita per sempre.