Malore mentre gioca a beach volley: stramazza davanti marito e figlio

Pesaro, 13 settembre 2023 – Stava giocando a pallavolo a bagni Miramare, quando è stramazzata sulla sabbia, bianca in volto. Il suo cuore si è fermato all’improvviso, il tutto sotto gli occhi del marito e del figlio. E dei tanti che erano lì in spiaggia, ieri pomeriggio, vero le 17.

Tra cui alcuni bagnanti che sono subito intervenuti per farle il massaggio cardiaco, anche con un defibrillatore, fino all’arrivo dei sanitari del 118 che per tre volte hanno dovuto rianimarla e metterle anche un pace maker esterno.

Samuel Casadei, l’ex dj morto a 50 anni

La tenacia di tutti ha permesso di strappare alla morte una 50enne pesarese. La donna è ora ricoverata in rianimazione. Chi la conosce non si spiega come possa essere accaduto a lei, che sembra non soffra di particolari patologie. Sono stati attimi di grande apprensione e paura, soprattutto per la famiglia della 50enne, marito e figlio che hanno assistito a quegli interminabili minuti. Un attimo prima stava giocando con sprint a pallavolo e un secondo dopo si è accasciata sulla sabbia del campo da gioco. Per fortuna, chi era presente si è lanciato subito in suo aiuto. È stata immediatamente capita la gravità della situazione. Il suo cuore non batteva più. Hanno cominciato a praticarle il massaggio cardiaco anche con un defibrillatore. Intanto è partita la chiamata al 118. L’ambulanza è arrivata subito sul posto.

I sanitari hanno continuato la rianimazione. E non è stato semplice. La donna era in coma. Hanno dovuto defibrillarla per tre volte. Finalmente, il cuore della donna ha ripreso a battere. Le è stato applicato un pace maker esterno. Una volta stabilizzata, è stata caricata in ambulanza e portata in ospedale, prima in emodinamica e poi in rianimazione. Fuori ad attenderla, il marito e il figlio.