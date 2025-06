Malore fatale in quota, biker muore durante un’escursione sul Monte Carpegna

Pesaro, 15 giugno 2025 – Tragedia in quota, questa mattina, sul Monte Carpegna, al confine tra Marche ed Emilia-Romagna. Un uomo di 71 anni, residente in provincia, è morto durante un’escursione in mountain bike a causa di un malore improvviso. Nei pressi del passo della cantoniera.

L’allarme è scattato quando i compagni di pedalata si sono accorti che l’uomo si era accasciato a terra. Hanno subito iniziato le manovre di rianimazione, mentre un altro ha allertato il 112, che ha attivato immediatamente l’elisoccorso Icaro 02. L’equipe sanitaria è sbarcata sul posto, proseguendo per diversi minuti i tentativi di rianimazione.

Purtroppo, però, per l’escursionista non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Il corpo è stato recuperato grazie all’intervento congiunto delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche e dei colleghi dell’Emilia-Romagna, con il supporto dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Un’escursione in mezzo alla natura che si è trasformata in tragedia, lasciando sgomenti amici e soccorritori.