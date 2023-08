Malore durante il passeggio: interviene l’eliambulanza

Una signora di 70 anni di Cagli è stata soccorsa ieri attorno alle 11,30 in località Ca’ Rossara, zona collinare del nostro entroterra a 7 chilometri da Apecchio. L’allarme dato dalla figlia che era con lei assieme altre persone è stato raccolto dal 118 che ha allertato le ambulanze dell’Avis Soccorso di Apecchio e poi quella medicalizzata dell’Ospedale di Cagli. Sul posto anche l’eliambulanza Icaro 02 che dopo aver effettuato i primi soccorsi alla 70enne l’ha issata a bordo portandola in un piazzale vicino a un casolare in località Sassorotto, a fianco della strada provinciale “SP257“ qui è stata presa in consegna dal personale sanitario dell’ambulanza di Cagli che l’ha portata al primo ospedale della zona (Urbino) per accertamenti. A soccorrere la donna che ha accusato un malore sul sentiero nei pressi della Falesia di Rio Vitoschio anche i Vigili del Fuoco di Cagli, il Soccorso Alpino e Speleologico Marche e i sanitari del 118. Mercoledì 16 agosto all’incirca nella stessa zona una famiglia belga (i genitori e tre figli (due femmine e un maschio, tutti minorenni) erano saliti sul crinale per una escursione ma dopo aver camminato per un po’ i cinque avevano perso l’orientamento, resisi conto di non essere in grado di ritrovare il sentiero percorso via cellulare erano riusciti a localizzare il posto e a segnalarlo ad un loro amico residente in Belgio, questi, attorno alle 22,40, ha dato l’allarme. Sul posto si erano recati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Cagli che erano riusciti a individuare la famiglia e a riportarla fuori dalla zona boscosa.

am. pi.