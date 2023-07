Malore fatale in spiaggia a Marotta: la salma per ore sulla sabbia

Marotta (Pesaro Urbino), 19 luglio 2023 – Tragedia, ieri mattina, sulla spiaggia di Marotta, dov’è morto un 85enne. Il pensionato, residente a Piobbico, è stato colto da malore mentre si trovava sulla battigia e, nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Nel tentativo di salvarlo è stata allertata anche l’eliambulanza, che è ripartita vuota.

Le ripetute pratiche di rianimazione eseguite dal personale del 118, infatti, non hanno avuto effetto e, alla fine, ai sanitari, non è rimasto che constatare il decesso. Sul posto, per i rilevi, il personale dell’Ufficio marittimo di Marotta, che, come da prassi, ha messo la salma a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’evento si è verificato poco dopo le 10 su un tratto di arenile davanti allo stabilimento ‘Bagni Solindo’, circa 200 metri a nord rispetto alla piazza Dell’Unificazione.

Al triste evento ha assistito una fabrianese, che scrive : "Mi sono trovata a pochi metri ad assistere allo strazio dei familiari. Allucinante il fatto che la salma è rimasta distesa sulla sabbia, coperta da un telo, per tantissimo tempo in attesa che si effettuassero le procedure legali, mentre i bambini facevano il bagno, i villeggianti prendevano il sole. C’è qualcosa di profondamente disumano in questi frangenti, forse le procedure sono da rivedere per rispetto della salma e del dolore dei parenti".