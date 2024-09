Malore in spiaggia ai bagni Lallo. Trovato morto anziano turista

Era steso sulle strisce pedonali in piena notte, in viale della Vittoria, all’altezza della chiesa di Cristo Re. La volante della polizia martedì intorno alle 23 è intervenuta per soccorrere un giovane straniero di 22 anni. Il ragazzo già in passato aveva dato segni di difficoltà e in precedenti occasioni aveva tentato di compiere gesti estremi. Quando è stato soccorso dagli agenti della volante era in uno stato semiconfusionale e diceva di voler far ritorno al proprio paese di origine. I soccorritori lo hanno accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso. L’immagine del giovane steso sulle strisce pedonali è stata ripresa forse da qualche passate e in breve è stata diffusa via web. In un primo momento si pensava ad una pericolosa sfida di "planking", ossia una sorta di prova pericolosissima che sta prendendo piede tra gli adolescenti e che consiste, appunto, nello stendersi sull’asfalto ed evitare all’ultimo l’impatto con le auto.

Le "challenge", così vengono definite le folli sfide che imperversano sui social, sono oggetto di attenzione da parte della polizia di Stato che, durante lo scorso anno scolastico, hanno svolto dieci incontri in tutte le scuole della provincia per sensibilizzare i ragazzi a tenersi alla larga da queste pericolosissime e potenzialmente letali "prove di coraggio".