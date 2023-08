Malore in mare, il cuore si ferma e rischia di annegare: salvato da due medici in vacanza

Pesaro, 20 agosto 2023 – Il suo cuore aveva già smesso di battere quando i bagnanti lo hanno visto galleggiare tra gli scogli. Riportato a riva sulla spiaggino, è stato salvato grazie all’intervento tempestivo del bagnino e di tre medici fuori servizio dell’ospedale di Pesaro che gli hanno praticato il massaggio cardiaco, strappandolo alla morte. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a bagni Bibi. Il protagonista della vicenda a lieto fine è un cliente dei bagni di nazionalità cinese di 36 anni.

A raccontare come è andata è lo stesso titolare dello stabilimento: "Era da qualche giorno che quel gruppo di ragazzi di origini cinesi prendeva ombrellone e lettini da me. A un certo punto, da quello che si sa, quell’uomo ha preso la spiaggina ed è entrato in acqua". Ma arrivato all’altezza degli scogli, succede qualcosa. "Forse ha avuto un malore e deve essersi ribaltato in mare. Ma per fortuna accanto a lui c’era tanta gente. Hanno visto subito che stava succedendo qualcosa di grave". Così, lo hanno caricato sulla spiaggina e riportato a riva. Lì, il primo ad arrivare, è stato il bagnino dello stabilimento, Luca De Caneva. "Luca - continua il titolare - gli ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione. Il suo cuore era già fermo, lui non respirava più, era incosciente". E, caso vuole, che in spiaggia c’erano tre medici che si stavano godendo una giornata di mare. Capita la situazione, non ci hanno pensato un attimo. "E sono intervenuti a continuare il massaggio e le altre manovre di soccorso. Sono una rianimatrice, un’ostetrica e un dottore di Muraglia. Nel frattempo abbiamo chiamato quegli operatori della Croce rossa in bicicletta che ci hanno portato il defibrillatore". E grazie alle mani di tutti loro, bagnino e camici, il cuore del cinese ha ripreso a battere. Lo hanno protetto con un ombrellone, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I sanitari del 118 lo hanno portato all’ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Cosciente e reattivo.